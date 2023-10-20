СМИ: министр охраны окружающей среды ФРГ прибыла с визитом в Киев

По словам Штеффи Лемке, переговоры пройдут в рамках конференции, посвященной вопросам восстановления экологии

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды, природы, ядерной безопасности и прав потребителей Германии Штеффи Лемке прибыла с визитом в Киев для переговоров по вопросам восстановления инфраструктуры Украины. Об этом сообщило агентство DPA.

"У нас сегодня пройдут различные переговоры на полях конференции, которая посвящена вопросам восстановления, прежде всего освидетельствования ущерба в сфере экологии", - приводит агентство слова Лемке после прибытия в украинскую столицу. Как уточнила министр, речь, в частности, идет о разрушенных объектах системы снабжения питьевой водой и отопления и канализационных сооружениях.