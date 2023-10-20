В МИД КНР заявили, что доклад Пентагона о военной мощи Китая пренебрегает фактами

В ведомстве сообщили, что Пекин "сохраняет свой ядерный арсенал на минимальном уровне для обеспечения национальной безопасности"

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Доклад Министерства обороны США о военной мощи Китая пренебрегает фактами и формирует ложное представление о якобы существующей китайской ядерной угрозе. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Этот доклад, как и все аналогичные документы, которые предшествовали ему, пренебрегает фактами и полон предрассудков, - сказала она на брифинге. - Ни одна страна мира не испытает на себе угрозу ядерного оружия Китая, за исключением государств, которые применят подобные вооружения против КНР или будут ими нам угрожать".

Она подчеркнула, что Пекин "сохраняет свой ядерный арсенал на минимальном уровне для обеспечения национальной безопасности". "Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты прекратили руководствоваться идеями холодной войны и логикой гегемонии, <...> приняли реальные действия для обеспечения устойчивых китайско-американских межгосударственных и межармейских отношений", - добавила Мао Нин.

Ранее Пентагон передал на рассмотрение Конгресса США доклад о военной мощи Китая, в котором утверждается, что ядерный арсенал КНР включает более 500 оперативно развернутых боеголовок, а к 2030 году их количество может превысить 1 тыс.