20 октября, 08:28
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев обсудил с представителем Госдепа нормализацию между Баку и Ереваном

Как сообщили в Баку, "на встрече состоялся обмен мнениями об обеспечении мира и стабильности в регионе"

БАКУ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с помощником заместителя госсекретаря США в Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"На встрече состоялся обмен мнениями об обеспечении мира и стабильности в регионе, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

Отмечается, что Алиев "вновь выразил намерения Баку относительно нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжения переговоров по мирному договору и скорейшего его подписания". 

Теги:
АзербайджанАрменияСШААлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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