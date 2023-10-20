У КПП "Рафах" идут приготовления к открытию наземного перехода в сектор Газа

Как сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, у контрольно-пропускного пункта с египетской стороны выстроилось более 150 грузовиков, готовых пересечь границу

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Активные приготовления проходят в настоящее время у контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта с сектором Газа, через который должна быть доставлена гуманитарная помощь для населения палестинского анклава. Об этом передает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Египетская строительная техника продолжает ремонтные работы непосредственно у КПП с палестинской стороны, выравнивая подъезды к переходу, которые были повреждены в результате нескольких бомбардировок израильских сил в последние несколько дней. У самого КПП с египетской стороны, по данным телеканала, выстроилось более 150 грузовиков, готовых пересечь границу с Газой.

Вместе с тем, как указал источник в палестинской администрации КПП, ремонтные работы могут затянуться, что может послужить причиной отсрочки открытия "Рафаха" в ожидаемые сроки. Некоторое время назад представитель администрации США заявил, что решение по открытию приграничного КПП остается за египетской стороной.

Ранее сообщалось, что КПП "Рафах" может быть открыт сегодня для доставки 20 машин с гуманитарной помощью жителям сектора. Также указывалось, что за отправкой первой партии грузов в Газу будет наблюдать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который находится в Египте.