СМИ сообщили о прибытии генсека ООН в Египет

Оттуда Антониу Гутерриш направится к КПП "Рафах" на границе с сектором Газа, передает телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в египетский город Эль-Ариш, расположенный на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил телеканал Al-Qahira al-Ihbariya.

По его информации, "Гутерриш прибыл в Эль-Ариш, откуда он направится к контрольно-пропускному пункту "Рафах" на границе с сектором Газа". Генсек ООН намерен лично контролировать проезд через наземный переход "Рафах" первых грузовиков, которые доставят гуманитарную помощь жителям палестинского анклава.