Главы МИД стран АСЕАН призвали к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Они также заявили о необходимости открыть гуманитарные коридоры в регионе и обеспечить мирное сосуществование арабского и еврейского государств

БАНГКОК, 20 октября. /ТАСС/. Главы МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали открыть гуманитарные коридоры на Ближнем Востоке и обеспечить мирное сосуществование арабского и еврейского государств. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

"Мы настоятельно призываем к немедленному прекращению насилия во избежание дальнейших человеческих жертв и призываем к полному соблюдению норм международного гуманитарного права. Мы призываем все стороны создать безопасные, оперативные и доступные гуманитарные коридоры. <...> Мы подтверждаем нашу поддержку согласованного решения [кризиса, на основе принципа] о сосуществовании двух государств, которое позволит как израильтянам, так и палестинцам мирно и безопасно жить бок о бок в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.

Главы МИД призвали все стороны конфликта "обеспечить охрану и защиту всех гражданских лиц, включая граждан АСЕАН", а мировое сообщество - "поддержать процесс урегулирования, чтобы обеспечить длительный мир и стабильность в регионе".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.