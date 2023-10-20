В правительстве Польши опровергли информацию об уничтожении документов в Минюсте

По словам пресс-секретаря Петра Мюллера, у каждой бумаги есть собственный номер

ТАСС, 20 октября. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер опроверг сообщения представителей оппозиции об уничтожении после выборов документации в Министерстве национальной обороны и Министерстве юстиции.

"Есть правила обращения с документами, особенно с секретными. Каждый из них имеет собственный номер, и его нельзя уничтожить так, как говорят эти господа [представители оппозиции], - сказал он в эфире радиостанции Polskie Radio. - Может быть, они насмотрелись [такого] в фильмах".

"Это касается как документов в электронной форме, так и бумажных", - уточнил Мюллер.

19 октября представитель оппозиционной партии "Левые" депутат Кшиштоф Гавровский сообщил, что после парламентских выборов и потери парламентского большинства партией "Право и справедливость", правившей в течение восьми лет, в Минобороны и Минюсте начали "чистить архивы" и в массовом порядке уничтожать документы.