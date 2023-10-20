Эксперт считает, что Израиль не сможет уничтожить ХАМАС в случае наземной операции в Газе

Одной из причин может стать то, что лидеры палестинского движения размещаются в другом месте, заявил специалист Фонда "Наука и политика" и консультант правительства ФРГ по вопросам внешней политики и политики безопасности Маркус Каим

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Израиль не сможет уничтожить ХАМАС в ходе наземной операции в секторе Газа, в том числе потому, что лидеры палестинского движения размещаются в другом месте. Такое мнение выразил эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" и консультант правительства ФРГ по вопросам внешней политики и политики безопасности Маркус Каим.

"Лидеры ХАМАС находятся не в Газе, политическое руководство движения размещается в Катаре", - заявил он в интервью журналу Stern. Даже если бы сектор Газа был стерт с лица земли, ХАМАС не удалось бы "уничтожить одним военным ударом", считает эксперт. Это обусловлено в том числе невозможностью заставить испариться те идеи, которые группировка "продвигала на протяжении последних 30-40 лет".

По этой причине в случае начала наземной операции израильское руководство "в какой-то момент будет вынуждено заявить об успехе [операции в Газе], независимо от того, как он будет выглядеть", утверждает Каим. Эксперт не исключает, что Израиль может "просто утверждать, что одолел ХАМАС".

Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, заявил, что армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, как только военные будут готовы.

Как указывал американский журналист Сеймур Херш, Израиль намерен превратить город Газа в Хиросиму с той разницей, что при этом не будет применяться ядерное оружие. Он пояснил, что израильские силы могут задействовать при проведении наземной операции американские управляемые бомбы, которые могут проникать перед взрывом на глубину 30-50 м, что позволит уничтожать находящиеся под землей мощности по производству вооружений радикального движения ХАМАС.