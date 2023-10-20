20 октября, 09:04,
обновлено 20 октября, 09:36
Палестино-израильский конфликт

ООН: доставка первой партии гуманитарной помощи в Газу ожидается в ближайшие два дня

По информации Al Hadath, представители организации "ведут переговоры со всеми сторонами, чтобы гарантировать начало поступления помощи в Газу как можно скорее"

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Первая партия гуманитарной помощи населению палестинского сектора Газа будет доставлена в течение ближайших двух дней. Об этом телеканалу Al Hadath сообщил представитель Организации Объединенных Наций (ООН).

"Мы ожидаем, что первый груз гуманитарной помощи будет доставлен в Газу в ближайшие два дня", - указал представитель международной организации. Он добавил, что представители ООН "ведут переговоры со всеми сторонами, чтобы гарантировать начало поступления помощи в Газу как можно скорее". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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