Греческая партия требует от властей отказаться от политической и военной поддержки Израиля

Речь идет о партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы"

АФИНЫ, 20 октября. /ТАСС/. Партия "Всегреческое движение греко-российской дружбы" указывает на постоянно расширяющуюся израильскую оккупацию палестинских территорий, просит правительство Греции отказаться от политики односторонней поддержки Израиля как в политическом, так и в военном отношении, а также призвать ЕС и ООН немедленно вмешаться для защиты гражданского населения и прекращения войны. Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на ее сайте.

Партия подчеркнула, что быстрое развитие событий в Израиле и секторе Газа вынуждают ее занять позицию "как в отношении нападения [движения] ХАМАС на территорию Израиля, так и в отношении мстительного ответа израильских вооруженных сил в виде массированных и разрушительных бомбардировок невоенных объектов в секторе Газа". "Сотни жертв среди мирного населения во время бомбардировки больницы в секторе Газа не оставляют места для оправданий, и любые попытки израильтян либо обвинить в нападении ХАМАС, либо сравнить ущерб с числом жертв нападения ХАМАС являются просто предлогами для греха. Несомненно, действия ХАМАС против израильских мирных жителей осуждаются, но не прекращаются многолетняя и постоянно расширяющаяся израильская оккупация палестинских территорий, насилие против палестинцев и ущемление их прав - практика, которая вооружила и усилила роль экстремистских сил среди палестинцев", - говорится в заявлении, подписанном председателем партии Яннисом Коцаилидисом.

"Мы требуем, чтобы война была немедленно прекращена, чтобы гуманитарная помощь была допущена в Газу и, как ясно сказал президент [России Владимир] Путин, чтобы немедленно начался процесс решения палестинского вопроса на основе создания двух суверенных и независимых государств" с закрепленной территорией и признанными всеми границами, отметили в партии. "Мы просим правительство Греции отказаться от политики односторонней поддержки Израиля как в политическом, так и в военном отношении, и попросить ЕС и ООН о немедленном вмешательстве для защиты мирного населения и прекращения войны".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.