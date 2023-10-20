МИД: около 1 тыс. граждан РФ и СНГ хотят эвакуироваться из зоны ближневосточного конфликта

Алексей Зайцев заверил, что ведомство уделяет особое внимание безопасности россиян

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. российских граждан и граждан стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Он заверил, что МИД РФ уделяет особое внимание безопасности россиян, поддерживает с ними контакт через российские дипломатические и консульские учреждения. "Ведем активную работу с партнерами по безопасной эвакуации из зоны боевых действий сограждан, обратившихся за помощью. На сегодняшний день соответствующие заявки подали около [одной] тысячи человек, включая граждан стран СНГ и членов их семей, - сказал он.