20 октября, 09:12,
обновлено 20 октября, 09:41
Палестино-израильский конфликт

МИД: около 1 тыс. граждан РФ и СНГ хотят эвакуироваться из зоны ближневосточного конфликта

Алексей Зайцев заверил, что ведомство уделяет особое внимание безопасности россиян

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. российских граждан и граждан стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Он заверил, что МИД РФ уделяет особое внимание безопасности россиян, поддерживает с ними контакт через российские дипломатические и консульские учреждения. "Ведем активную работу с партнерами по безопасной эвакуации из зоны боевых действий сограждан, обратившихся за помощью. На сегодняшний день соответствующие заявки подали около [одной] тысячи человек, включая граждан стран СНГ и членов их семей, - сказал он. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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