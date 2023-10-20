ЦАХАЛ заявил о задержании около 600 подозреваемых на Западном берегу с 7 октября

Из них 375 являются активистами ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильские силовики с 7 октября в ходе массированных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 584 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в их числе - 375 сторонников радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По состоянию на сегодняшний день с начала военных действий [в секторе Газа 7 октября] в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и задержаны 584 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лица, 375 из них связаны с террористической организацией ХАМАС. Силовики конфисковали более 50 единиц оружия", - говорится в заявлении.

В ходе операции в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу задержано более 20 разыскиваемых лиц и ликвидировано 12 боевиков.