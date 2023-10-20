Алиев заявил, что Франция занимается геополитическими интригами в различных регионах

Президент Азербайджана отметил, что страна крайне обеспокоена продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений

БАКУ, 20 октября. /ТАСС/. Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН для проведения предвзятой политики и занимается геополитическими интригами в различных регионах мира. Об этом говорится в приветствии президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Эта страна [Франция] злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах", - говорится в приветствии, которое зачитал на конференции помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений. "Несмотря на то, что с Бандунгской конференции прошло около 70 лет, есть страны, которые все еще продолжают колониализм. Одной и первой из этих стран является Франция. В целом, большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершенно именно Францией", - добавил он.

"Оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность", - отметил президент Азербайджана.

Кроме того, Алиев обратил внимание на то, что Франция является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире. "Только на территории Алжира было заложено более 5 млн мин", - добавил он.

Конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" организована Бакинской инициативной группой. В ней принимают участие представители ряда стран, а также заморских территорий Франции.