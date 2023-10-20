20 октября, 09:50

МИД Эстонии: инцидент с Balticconnector можно считать атакой на инфраструктуру НАТО

Министр иностранных дел Маргус Цахкна считает, что это не была экологическая авария

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Газопровод Balticconnector, который связывает Финляндию и Эстонию, был поврежден извне, такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. Соответствующее заявление сделал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

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"Это не экологическая авария. <...> Это можно рассматривать как атаку на инфраструктуру НАТО", - привел журнал Foreign Policy слова министра, который на неделе посетил Вашингтон с официальным визитом.

Вопрос о том, что является атакой на инфраструктуру НАТО, ранее поднимал генсек альянса Йенс Столтенберг в связи со взрывами на "Северных потоках". Столтенберг отмечал, что НАТО должна решить, приведет ли атака, например на подводные кабели, к срабатыванию пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне альянса. В интервью газете The Washington Post Столтенберг подчеркивал, что атаки на подводную инфраструктуру "легко отрицать", поскольку их "трудно отслеживать". 

Теги:
ЭстонияФинляндия
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