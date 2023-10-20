Сунак заявил, что Лондон будет использовать все ресурсы для освобождения заложников в Газе

Премьер-министр отметил, что правительство делает все, чтобы "положить конец мучениям жертв и их семей"

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе своего визита в Эр-Рияд, стороны обсудили ситуацию с удерживаемыми боевиками палестинского радикального движения ХАМАС заложниками в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Премьер-министр поблагодарил Катар за усилия по обеспечению освобождения заложников, захваченных ХАМАС две недели назад, в том числе британцев. Он заявил, что правительство Великобритании использует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для поддержки этих усилий, чтобы положить конец мучениям жертв и их семей", - сказано в нем.

Кроме того, британский премьер и эмир Катара "приветствовали прогресс в вопросе открытия гуманитарного доступа в Газу". "Они согласились с наличием острой необходимости поставок продовольствия, воды и лекарств испытывающим страдания гражданским лицам", - отмечается в сообщении. Стороны также указали на недопустимость "эскалации насилия в регионе".