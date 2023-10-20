В Индии заявили, что сокращение дипломатов из Канады соответствует Венской конвенции

МИД страны отверг "попытки представить соблюдение паритета как нарушение международных норм"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. МИД Индии отверг попытки Оттавы представить сокращение ее дипломатического присутствия в южноазиатской республике как нарушение международных норм и подчеркнул, что этот шаг полностью соответствует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях. Соответствующее заявление индийское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

В МИД Индии отметили, что состояние "двусторонних отношений Индии и Канады, гораздо большее число канадских дипломатов в Индии и их продолжающееся вмешательство в наши внутренние дела требуют паритета во взаимном дипломатическом присутствии в Нью-Дели и Оттаве".

"Наши действия по обеспечению дипломатического паритета полностью соответствуют статье 11.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - указали в индийском МИД. В министерстве напомнили, что согласно этому положению конвенции "в отсутствие конкретной договоренности относительно размера миссии принимающее государство может потребовать, чтобы размер миссии удерживался в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, с учетом обстоятельств и условий в принимающем государстве и потребностей конкретной миссии".

"Мы отвергаем любые попытки представить соблюдение паритета как нарушение международных норм", - заключили в индийском МИД.

Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли сообщила, что власти Канады вернут домой из Индии 41 дипломата и членов их семей. По ее словам, Нью-Дели "официально представил свой план по снятию в одностороннем порядке дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 диппредставителя и членов их семей". Жоли назвала решение индийских властей "явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях" и "необоснованным".

Дипломатический кризис в отношениях Нью-Дели и Оттавы

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады. Жоли тогда заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Она предупредила, что Канада не потерпит вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.