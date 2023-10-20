На Украине проверка военно-врачебных комиссий выявила серьезные нарушения прав

По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, "после совершенных визитов и обработки обращений выявили и подтвердили ряд проблем"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Офис омбудсмена Украины провел проверку 100% военно-врачебных комиссий (ВВК), по итогам которой выявили нарушения прав граждан. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

"Наш офис провел мониторинг 100% ВВК, - написал он в своем Telegram-канале. - Мониторинг, начавшийся еще с 2022 года, продолжился и в 2023 году. В августе мы зафиксировали положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако выявили недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав [граждан] во время ее прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных".

Лубинец признал, что в офис омбудсмена регулярно поступают жалобы, в которых отмечают "более десятка возмутительных нарушений прав". С начала года уже поступило 1 093 обращения.

По его словам, проверили 445 комиссий при военкоматах и 388 комиссий в госпиталях, гарнизонах и гражданских медучреждениях. "После совершенных визитов и обработки обращений выявили и подтвердили ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека", - констатировал Лубинец, назвав в числе таких проблем "формальность в прохождении ВВК". Он описал это так: "Проблемы есть? Нет? Годен". Среди мер, которые офис омбудсмена намерен предложить в ответ на нарушения, указаны тренинги и обучение для специалистов, задействованных в работе ВВК.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 23 августа президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия. Уже в сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний.

19 октября в украинских СМИ и социальных сетях распространилось видео с военнослужащим, рассказавшим, что штурмовиками на передовую отправляют инвалидов и раненых солдат, которых даже снимают с госпитализации. По его словам, в данный момент военно-врачебные комиссии отправляют на фронт даже тех, кто "железно ограниченно годен", а документы на перевод в штурмовые подразделения больных солдат подаются без их ведома. Военный рассказал, что сам нуждается в операции, однако в лечении ему отказали и перевели в штурмовое подразделение. Он добавил, что неоднократно пытался обратиться на горячую линию в Минобороны и Генштаб Вооруженных сил Украины, однако столкнулся с полным безразличием.