Лидер НКР заявил, что его указа мало для прекращения существования республики

Самвел Шахраманян сказал, что "республика, созданная народом, не может быть распущена никаким документом"

ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил, что указ о роспуске госучреждений НКР не может упразднить республику.

"Есть много вопросов, связанных с этим документом, о которых я сейчас не могу сказать. У этого документа есть положительные и отрицательные стороны. Республика, созданная народом, не может быть распущена никаким документом", - сказал он во время акции протеста выходцев из региона у представительства НКР в Ереване.

Шахраманян добавил, что если бы он не подписал данный документ, "то азербайджанцы через час вошли бы в Степанакерт".

В настоящее время акция протеста вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха продолжается. Полиция оцепила здание, внутри проходит встреча Шахраманяна с представителями протестующих.

19 сентября Баку объявил о начале военной операции в Карабахе. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября достигли договоренности о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". В последующие дни из Нагорного Карабаха в Армению, по данным Еревана, въехало более 100 тыс. вынужденных переселенцев, в регионе осталось несколько десятков этнических армян.