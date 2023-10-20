АСЕАН и страны Персидского залива договорились о сотрудничестве в области энергетики

Стороны утвердили направления совместной работы на период с 2024 по 2028 год

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в ходе проходящего в Эр-Рияде саммита утвердили направления сотрудничества на четырехлетний период с 2024 по 2028 год. В частности, речь идет об энергетике, сельском хозяйстве и туризме, говорится в совместном заявлении, опубликованном секретариатом АСЕАН.

В документе отмечается, что стороны намерены сотрудничать "в области энергетики и чистых низкоуглеродных энергетических технологий, включая развитие технологий в области энергетической эффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных источников чистой энергии".

Кроме того, АСЕАН и ССАГПЗ будут содействовать обмену опытом в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, в том числе производстве халяльной продукции. Также стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере торговли, туризма, образования.

Министерские встречи представителей АСЕАН и ССАГПЗ в соответствии с планом сотрудничества на период с 2024 по 2028 год предполагается проводить на ежегодной основе на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

Это первый саммит глав государств и правительств АСЕАН и ССАГПЗ за 30 лет сотрудничества.