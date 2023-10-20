20 октября, 10:25

Развертывание в Литве мотопехотной дивизии потребует €4,5 млрд

Советник президента по национальной безопасности Кестутис Будрис сообщил, что для реализации этого плана предстоит решить немало организационных вопросов

ВИЛЬНЮС, 20 октября. /ТАСС/. Ассигнования по развертыванию в Литве мотопехотной дивизии составят около €4,5 млрд. Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник президента по национальной безопасности Кестутис Будрис.

"Для полномасштабного развертывания дивизии до операционного уровня в 2030 году потребуется около €4,5 млрд", - сказал он.

Как отметил советник президента, для реализации этого плана предстоит решить немало организационных вопросов. "Функционирование дивизии невозможно без разветвленной системы подразделений материально-технического обеспечения, разведки, логистики, инженерной, медицинской служб", - заявил он.

В настоящее время самой крупной войсковой единицей в армии Литвы является бригада. В состав мотопехотной дивизии командование намерено включить танковый батальон. Сейчас на вооружении Литвы этой бронетехники нет. 

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