В Сеуле готовы начать переговоры с Пхеньяном без предварительных условий

Заместитель официального представителя министерства объединения Ким Ин Э выразила надежду, что Пхеньян сделает "правильный выбор" - не нарушать резолюции Совета Безопасности ООН

СЕУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Южная Корея готова к переговорам с КНДР без предварительных условий, как было ранее объявлено на саммите Сеула, Вашингтона и Токио. Об этом заявили в Министерстве объединения Республики Корея.

"Правительство придерживается позиции, согласно которой оно готово к возобновлению диалога без предварительных условий, как и было объявлено на саммите Республики Корея, США и Японии", - сказала заместитель официального представителя министерства объединения Ким Ин Э. Она добавила, что правительство внимательно следит за "конкретными аспектами" и готово на них отреагировать.

Ее попросили прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Накануне он указал, что РФ вместе с КНДР и КНР выступают за налаживание регулярного переговорного процесса по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий. Позднее Министерство объединения Республики Корея уточнило, что позиция Сеула о готовности к переговорам не связана со словами Лаврова.

Помимо этого, Ким Ин Э выразила надежду, что Пхеньян сделает "правильный выбор" - не нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, а сотрудничество РФ и КНДР будет способствовать улучшению жизни населения народной республики. Сеул готов взаимодействовать с международным сообществом с этой целью.

В то же время, как сообщает телерадиокомпания KBS, сотрудник министерства иностранных дел Республики Корея выступил с утверждением, что Лавров сделал такое заявление, чтобы якобы отвлечь внимание международной общественности от "причины роста напряженности" - ракетной и ядерной программы КНДР, а также от сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военной сфере, которое будто бы имеет место.