Бербок сообщила о сотне контейнеров с гуманитарной помощью у КПП "Рафах"

Министр иностранных дел Германии отметила, что во время переговоров с партнерами в последние дни она неоднократно подчеркивала необходимость открытия контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сотни контейнеров с гуманитарной помощью находятся у контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта с сектором Газа, через который должна быть доставлена гуманитарная помощь для населения палестинского анклава. Об этом она заявила журналистам в ходе визита в Тель-Авив.

"Уже сейчас у КПП "Рафах" находятся сотни контейнеров с гуманитарными товарами", - сказала Бербок. При этом министр отметила, что во время переговоров с партнерами в последние дни она неоднократно подчеркивала необходимость открытия контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи.

Ранее телеканал Al-Qahira al-Ihbariya сообщил, что у КПП "Рафах" сейчас проходят активные приготовления. Египетская строительная техника продолжает ремонтные работы непосредственно у КПП с палестинской стороны, выравнивая подъезды к переходу, которые были повреждены в результате нескольких бомбардировок израильских сил в последние несколько дней. У самого КПП с египетской стороны, по данным телеканала, выстроилось более 150 грузовиков, готовых пересечь границу с Газой. Вместе с тем, как указал источник в палестинской администрации КПП, ремонтные работы могут затянуться, что может послужить причиной отсрочки открытия "Рафаха" в ожидаемые сроки. Некоторое время назад представитель администрации США заявил, что решение по открытию приграничного КПП остается за египетской стороной.

До этого указывалось, что КПП "Рафах" может быть открыт сегодня для доставки 20 машин с гуманитарной помощью жителям сектора. Также подчеркивалось, что за отправкой первой партии грузов в Газу будет наблюдать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который находится в Египте.