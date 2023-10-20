Мишель и Боррель будут представлять ЕС на саммите по Ближнему Востоку в Каире

Саммит состоится 21 октября

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель будут представлять Евросоюз на саммите по Ближнему Востоку, который созвал египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщил журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС.

"Председатель [Европейского совета Шарль] Мишель и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности [ЕС Жозеп] Боррель примут участие в саммите в Египте в субботу", - заявил он.

В настоящее время Мишель, Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находятся в Вашингтоне для участия в саммите ЕС - США.

Как сообщал ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, в саммите примут участие лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, большинства арабских государств, включая Бахрейн, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Палестину и Саудовскую Аравию. ООН будет представлена ее генеральным секретарем Антониу Гутерришем. На саммите, как предполагается, будут обсуждаться пути решения палестинского вопроса и перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.