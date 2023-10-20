В Германии поручили Бундесверу повысить готовность для возможной эвакуации граждан

В совместном заявлении Минобороны и МИД ФРГ отметили, что меры предназначены для того, чтобы оставаться дееспособными в случае обострения ситуации

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) на фоне обострения палестино-израильского конфликта должен повысить готовность для возможной эвакуации граждан ФРГ с участием военных. Об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и МИД ФРГ.

"В тесной координации с Министерством иностранных дел Министерство обороны поручило повысить способность реагировать в зависимости от развития ситуации. Это включает в себя повышение навыков руководства и возможностей планирования нашего подразделения по эвакуации. Эти силы входят в состав подразделений, уже зарекомендовавших себя в операции по военной эвакуации в Судане", - отмечается в сообщении.

"Эти меры предназначены для подготовки к тому, чтобы оставаться дееспособными даже в случае обострения ситуации, и не являются началом военной эвакуации", - подчеркивается в тексте. При этом уточняется, что для такого уровня готовности не требуется мандат Бундестага.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах сообщила, что Бундесвер в свете эскалации ближневосточного конфликта перебросил на Кипр специальные подразделения, чтобы иметь возможность в случае чрезвычайной ситуации эвакуировать граждан Германии. На Кипр были направлены члены командования сил специального назначения. Туда же было доставлено и их оборудование. Кроме того, на Кипр были передислоцированы части командования сил специального назначения ВМС, ядром которого являются боевые пловцы.

В то же время на Кипр были передислоцированы силы GSG 9 - подразделения спецназа федеральной полиции ФРГ, специализирующегося на спасении заложников. Речь идет не только о гражданах ФРГ, находящихся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Это касается также граждан ФРГ, которые работали в секторе Газа и теперь срочно хотят оттуда выбраться.