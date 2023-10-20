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обновлено 20 октября, 10:47
Палестино-израильский конфликт

БАПОР будет распределять гуманитарную помощь жителям Газы в самом секторе

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны "упростить условия доставки помощи в сектор"

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) станет структурой, которая займется распределением поступающей в сектор Газу гуманитарной помощи. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции у контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта с палестинским анклавом.

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"БАПОР займется распределением гуманитарной помощи палестинцам на территории самого сектора Газа", - отметил Гутерриш, слова которого привел телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. Он выразил надежду, что грузы с гуманитарной помощью жителям палестинского анклава "будут поступать через КПП "Рафах" ежедневно".

Генсек ООН призвал все стороны "упростить условия доставки помощи в сектор". По его словам, "гуманитарное перемирие значительно облегчило бы поступление помощи в палестинский анклав". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
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