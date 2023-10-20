20 октября, 10:29,
обновлено 20 октября, 10:46
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в РФ заявил о принятии решения о начале наземной операции в Газе

AP Photo/ Ariel Schalit
© AP Photo/ Ariel Schalit

При этом Александр Бен Цви не уточнил возможные сроки начала проведения операции

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

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"Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. И поэтому без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято", - сказал дипломат.

При этом Бен Цви не уточнил возможные сроки начала проведения наземной операции.

"Надо не забывать, что у нас больше 1 400 убитых, - указал посол. - Надо это все прекращать, надо это решать". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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