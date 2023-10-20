В Литве заявили, что США играют ключевую роль в обеспечении безопасности региона

Других вариантов нет, считает советник президента по национальной безопасности Кестутис Будрис

ВИЛЬНЮС, 20 октября. /ТАСС/. Безопасность в регионе стран Балтии может быть обеспечена только при участии военной мощи США. Соответствующее заявление сделал советник президента Литвы по национальной безопасности Кестутис Будрис.

"Роль США в обеспечении безопасности в нашей части Европы является ключевой, в том числе это касается всего восточного фланга НАТО. Замены ей, других вариантов нет", - сказал он в эфире национального радио LRT.

В Литве с 2019 года дислоцируется батальон армии США с регулярной ротацией. В его составе находятся более 500 военнослужащих, танки M1A2 Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M1068A3 и другая техника. Согласно действующему плану, размещение подразделения расписано до конца 2025 года.