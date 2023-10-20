Испанский корабль сопроводил подлодку и буксир РФ в Средиземном море

В Минобороны Испании назвали процесс сопровождения обычной практикой для всех судов, которые приближаются к зонам интереса страны

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Корабль ВМС Испании Rayo сопроводил российскую подводную лодку и буксир, которые следовали через Средиземное море к югу от Балеарских островов. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее версии, 11 октября Rayo обнаружил суда РФ вблизи исключительной экономической зоны Испании. Корабль ВМС королевства сопроводил их до тех пор, пока они не покинули воды, находящиеся в испанской зоне ответственности.

Отмечается, что подлодка и буксир не заходили в территориальные воды пиренейского королевства. В Минобороны Испании добавили, что процесс сопровождения является обычной практикой для всех судов, которые приближаются к зонам интереса страны.