Израиль не видит подвижек по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников

Как заявил израильский посол в России Александр Бен Цви, движение обещало составить списки, но их до сих пор нет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Израиль требует от палестинского движения ХАМАС в одностороннем порядке освободить удерживаемых в заложниках женщин, детей и стариков. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"К сожалению, нет абсолютно ничего [по вопросу освобождения заложников]. Более того, ХАМАС обещал, что они будут делать какие-то списки, сейчас они говорят: "Нет, мы не можем делать эти списки, потому что не все у нас, мы не знаем и так далее", - обрисовал ситуацию дипломат.

"Работа будет продолжена. ХАМАС должен в одностороннем порядке освободить женщин, детей, стариков. Удерживание гражданских лиц как заложников - это военное преступление по всем международным стандартам", - подчеркнул посол, отвечая на вопрос о прогрессе в вопросе освобождения удерживаемых лиц.

Дипломат отметил, что среди удерживаемых лиц есть раненые, женщины, старики, которые нуждаются в лекарствах. "Это единственное наше требование, но они, к сожалению, ни одного шага в эту сторону не сделали", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.