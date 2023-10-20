Глава Минобороны ФРГ надеется на реализацию проекта создания германо-французского танка

MGCS должен выйти на рынок в 2035 году

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил надежду на реализацию проекта, разрабатываемого Германией совместно с Францией нового танка MGCS (Main Ground Combat System - основная наземная боевая система), который должен выйти на рынок в 2035 году. Свою точку зрения он высказал в интервью газете Handelsblatt.

"Я очень надеюсь [на это], потому что мы с моим французским коллегой Себастьеном Лекорню оба хотим MGCS", - сказал Писториус. При этом он подчеркнул, что "нет разумной альтернативы, когда речь идет о танке на период после 2040 года". "Но, конечно, всегда речь идет о балансе различных интересов соответствующих отраслей", - отметил министр. "В политике мы решаем, что делать, а затем промышленность должна последовать этому примеру", - констатировал глава оборонного ведомства ФРГ.

Отвечая на вопрос, нужен ли Европе суверенитет в вопросах вооружения, Писториус указал, что "это зависит от того, имеются ли в виду краткосрочные или долгосрочные проекты". "Определенные навыки мы сейчас не можем реализовать. Для этого нам необходимо быстро перейти на доступные на рынке системы, в том числе из США", - признал он. "В долгосрочной перспективе мы должны обеспечить, чтобы наши отрасли промышленности в Европе были способны самостоятельно разрабатывать важные системы будущего", - заключил глава Минобороны ФРГ.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщала, что проект разрабатываемого Германией совместно с Францией нового танка находится на грани провала. Правительства двух стран запустили проект шесть лет назад. Новый танк призван заменить и значительно превосходить по боевым характеристикам германский Leopard 2 и французский Leclerc. Германии, которая в 2023 году заложила на разработку танка почти €83,5 млн из специального фонда, отводится руководящая роль в создании боевой системы. Франция же, как ожидается, возьмет на себя больше полномочий в вопросе развития будущего общего авиационного комплекса шестого поколения FCAS (Future Combat Air System).

Возможные характеристики MGCS

Реализуют проект германские компании Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall и французская Nexter Systems. По информации газеты Bild, экипаж нового танка будет состоять всего лишь из двух человек. Его сокращение (экипаж Leopard 2 состоит из четырех человек) обусловлено стремлением к обеспечению автономного вождения машины. Перезаряжаться снаряды будут, однако, пока вручную.

MGCS будет оснащен пушкой калибра как минимум 130 мм. Для сравнения - в Leopard 2 установлена пушка калибра 120 мм, в российском Т-14 "Армата" - калибра 125 мм. Снаряды к пушке MGCS будут длиннее и, как ожидается, будут иметь большую пробивную силу и скорость. Боеприпасы типа APFSDS (бронебойный оперенный подкалиберный снаряд) будут созданы из суперпрочного вольфрамового сплава.

Планируется, что новый танк будет иметь гибридный двигатель и в комбинации с более легкой и прочной броней будет меньше потреблять топлива, сможет дольше обходиться без дозаправки.