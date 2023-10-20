Посол Израиля заявил, что страна не видит повестки для переговоров по Палестине

Как заявил Александр Бен Цви, "сначала нужно договориться, с кем и о чем разговаривать"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Израильская сторона пока не видит повестки для переговоров по Палестине, в том числе при посредниках и гарантах. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Инициатива, конечно, хорошая, но я опять подчеркну: сначала нужно договориться, с кем и о чем разговаривать. Кроме этого вопроса о системе гарантов, есть и другие предложения от других стран. Все предлагают быть посредниками, гарантами и так далее. Но пока мы не решим два вопроса: с кем и о чем говорить, мы не сможем решить третий вопрос - как мы это будем делать. Так что давайте сначала решим с кем и о чем, а потом будем думать как", - сказал дипломат, комментируя инициативу Турции о создании системы стран-гарантов для сторон израильско-палестинского конфликта.

Как заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, Анкара планирует предложить участникам Организации исламского сотрудничества рассмотреть идею участия в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем на основе системы стран-гарантов для каждой из сторон, которые должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.