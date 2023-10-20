В Литве заявили, что дефицит правоохранителей ставит под угрозу безопасность страны

По словам председателя федерации сотрудников системы правоохранительных органов Лореты Сошчекене, это вызвано чрезмерной рабочей нагрузкой, постоянными изменениями законодательной базы

ВИЛЬНЮС, 20 октября. /ТАСС/. Нехватка сотрудников правоохранительных органов ставит под угрозу национальную безопасность Литвы. Такой оценкой ситуации поделилась с журналистами председатель федерации сотрудников системы правоохранительных органов Лорета Сошчекене.

"Нехватка [так называемых] уставных служащих ощущается во всей системе правоохраны. Недоукомплектованы штаты полиции, пограничной охраны, сотрудников учреждений заключения, системы пробации, - заявила она. - Такие пробелы ставят под угрозу безопасность страны".

По словам председателя федерации, это вызвано чрезмерной рабочей нагрузкой, постоянными изменениями законодательной базы. "Одно министерство готовит свой законопроект, другое - свой. Они не координируют эту работу друг с другом и не согласовывают намеченные перемены с нашей федерацией", - утверждала Сошчекене.