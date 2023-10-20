Литва закупит подводные сонары для защиты портов и прибрежной инфраструктуры

Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас напомнил, что после нескольких инцидентов на подводных морских коммуникациях охрана Клайпедского порта усилена

ВИЛЬНЮС, 20 октября. /ТАСС/. Охрана стратегической инфраструктуры в Клайдедском государственном порту Литвы и находящихся у побережья энергетических объектов будет усилена подводными сонарами. Об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"В ближайшее время будет закуплена система сонаров, благодаря которой можно будет обнаруживать находящиеся под водой беспилотные аппараты", - сказал он после закрытого заседания комитета.

Касчюнас не уточнил, какое количество сонаров планируется закупить, их производителя и стоимость аппаратуры. Он напомнил, что после нескольких инцидентов на подводных морских коммуникациях охрана Клайпедского порта усилена.

В порту работает терминал сжиженного природного газа (СПГ), который Литва получает по морю. Он введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети республики были интегрированы лишь в восточном направлении.

У побережья Балтики работает морской нефтяной терминал в литовском Бутинге. Он находится в управлении польского нефтяного концерна Orlen, представленного в Литве дочерней компанией Orlen Lietuva с единственным в странах Балтии нефтеперерабатывающим заводом в городе Мажейкяй. С 2006 года терминал принимает нефть исключительно для переработки на этом заводе.