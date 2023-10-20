Армия Израиля считает, что должна быть готова к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Представитель ЦАХАЛ полковник Питер Лернер заявил, что израильская армия "призвала более 300 тыс. резервистов, чтобы быть готовой к вероятному расширению конфликта"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля должна быть готовы к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта, которую может повлечь за собой операция Израиля против палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом телекомпании CNN заявил представитель ЦАХАЛ полковник Питер Лернер.

По его словам, масштабный ответ Израиля на проникновение боевиков ХАМАС на территорию еврейского государства может спровоцировать эскалацию конфликта в регионе, что может стать "огромным вызовом" для ЦАХАЛ. Лернер отметил, что израильская армия "призвала более 300 тыс. резервистов, чтобы быть готовой к вероятному расширению конфликта".

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что армия Израиля, оставаясь сосредоточенной на секторе Газа, также усилила присутствие на северной границе государства на фоне участившихся столкновений с ливанской шиитской организацией "Хезболлах". Он возложил ответственность за происходящее на власти Ливана и призвал их "убедиться в том, чтобы "Хезболлах" не наносила удары по Израилю".