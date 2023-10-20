Президент Польши обсудит кандидатуру будущего премьера со всеми партиями парламента

Анджей Дуда считает, что "оппозиции повезло", что он является президентом

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда намерен провести переговоры о кандидатуре будущего премьер-министра с представителями всех партий, вошедших в Сейм (нижнюю палату парламента) по итогам выборов 15 октября. Об этом глава государства заявил в интервью изданию Tygodnik Solidarno.

"Я буду расспрашивать представителей выборных комитетов об [их] кандидатурах на пост премьера, о планах на будущее, экономической и энергетической политике и об обороне", - сказал Дуда. "У меня будет подготовлен список вопросов, и каждому гостю я задам одинаковые вопросы", - предупредил он.

Дуда также выразил убеждение, что "оппозиции повезло", что он является президентом.

Встреча Анджея Дуды с представителями партий, вошедших в Сейм, пройдет во вторник и среду на будущей неделе в президентском дворце в Варшаве.

По итогам прошедших выборов правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) набрала самое большое количество голосов, но утратила большинство в парламенте, у оппозиции есть шанс сформировать правящую коалицию. Судя по заявлениям оппозиционных политиков, вступать в коалицию с ПиС, чтобы эта партия сохранила власть, никто не планирует. Президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении предоставить право сформировать правительство партии с лучшим результатом, то есть ПиС. Если оппозиция сумеет объединиться, то кандидатуру на пост премьера от ПиС депутаты отклонят и смогут предложить своих кандидатов.