В США выразили обеспокоенность отношениями России с Венгрией

Страна обсуждает это со своими союзниками по НАТО, заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены углубляющимися отношениями Венгрии с Россией и обсуждают эту проблему со своими союзниками по НАТО. Об этом заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман в связи со встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 17 октября в Пекине.

"Соединенные Штаты обеспокоены отношениями Венгрии с Россией", - отметил американский дипломат, созвавший в Будапеште совещание со своими коллегами из стран НАТО и Швеции, ожидающей вступления в альянс. "Мы консультировались с союзниками по поводу отношений Венгрии с Россией", - подтвердило посольство США на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Днем ранее Прессман написал в другой соцсети X (бывшая Twitter), что США рассматривают Венгрия как союзника, но при этом видят, что европейская страна развивает отношения с Россией, несмотря на конфликт на Украине, в котором Вашингтон винит Москву. Посол добавил, что США "считают важным поддержание диалога с венгерским правительством и венгерским народом по этим вопросам", но если у них возникают опасения по поводу безопасности, то они сообщают об этом своим союзникам.

Ранее правительство Венгрии неоднократно обвиняло Прессмана во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета Magyar Nemzet опубликовала материал о том, что до назначения послом в Будапешт Прессман, работая в юридической фирме Jenner & Block, получал крупные гонорары, оказывая консультационные услуги одному из российских олигархов и, возможно, помогая ему избегать американских санкций. Посольство США в Венгрии назвало эти сообщения неправдой.