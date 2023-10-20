20 октября, 12:09
Военная операция на Украине

Эксперт заявил, что Зеленскому придется признать потерю территорий ради мира

Научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир считает полезным для Киева изучить опыт Финляндии

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Нынешние власти Украины должны будут смириться с потерей территории, если хотят добиться мира, сохранить суверенитет и избежать дальнейшей эскалации конфликта. Такое мнение выразил в ежеквартальном журнале Front Populaire специалист по мировой экономике, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

"Масштабы человеческих потерь делают срочной и очевидной идею переговоров, пусть даже ограниченных, о прекращении огня", - считает эксперт.

Он указывает на несогласие с таким вариантом многих как на Украине, потерявшей 20% своей территории, так и в России, которая опасается возможного перевооружения Украины в случае приостановки конфликта. Однако в этом контексте Сапир считает полезным для Киева изучить опыт Финляндии, которая по итогам конфликтов с СССР пошла на заключение мира и отказалась от нескольких территорий, "сохранив свой политический суверенитет и обеспечив экономическое развитие", а также нормализовав отношения с крупным соседом.

"Страна сохранит свой суверенитет, как Финляндия, со своими свободными выборами, но ей придется согласиться с потерей территорий, в настоящий момент занятых Россией, нейтрализацию, то есть отказ от вступления в НАТО и, возможно, в ЕС и закрепить в конституции равноправное использование русского и украинского языка", - считает экономист.

Также, по его словам, Киеву придется пойти на определенную форму демилитаризации с ограничением количества тяжелых вооружений в войсках. Для обеспечения гарантий безопасности он допускает соглашение о военной помощи в случае нового конфликта с Францией, ФРГ и Польшей. В то же время эксперт задается вопросом о том, что может быть засчитано в качестве требуемой Россией денацификации, утверждая, что рамки этого понятия весьма размыты.

"Международный кризис, вызванный конфликтом на Украине, - это серьезный кризис. Возможно, это самый крупный кризис со времен окончания холодной войны. Он не может быть разрешен простым прекращением огня и заморозкой. Он, безусловно, потребует сложных переговоров по восстановлению стабильности и безопасности в Европе. И чем раньше правящие элиты Европы поймут это, тем лучше", - заключил Сапир. 

Теги:
УкраинаФинляндияФранцияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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