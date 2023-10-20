Экс-генерал США заявил, что у Израиля нет другого выбора, кроме как начать операцию в Газе

Фрэнк Маккензи отметил, что американские корабли в Восточном Средиземноморье позволят лучше следить за ситуацией и передавать данные израильской стороне

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Политика Израиля по сдерживанию боевиков палестинского движения ХАМАС и других группировок провалилась, поэтому у еврейского государства не будет другого выбора, кроме как начать наступление на сектор Газа. Такое мнение высказал отставной генерал Фрэнк Маккензи, до 2022 года возглавлявший американские войска на Ближнем Востоке.

"У Израиля нет выбора. Их модель сдерживания провалилась. В основе этой модели была такая идея: "Если вы будете нам мешать, то мы вас убьем". Что ж, им успешно заморочили голову. И теперь они должны применять подавляющую силу, чтобы восстановить возможности сдерживания", - сказал он журналу Foreign Policy.

Затрагивая вопрос о конфликте более широко, отставной генерал отметил, что корабли США в Восточном Средиземноморье позволят лучше следить за ситуацией и передавать данные Израилю. "Они позволят израильтянам лучше ориентироваться в ситуации", - указал он.

Предшественник Маккензи на посту главы Центрального командования ВС США Джозеф Вотел заявил журналу, что присутствие в регионе американских военных самолетов и кораблей необходимо, чтобы "направить послание Ирану и тем, кто видит возможность принять участие в эскалации конфликта". На борту направленных в Восточное Средиземноморье американских авианосцев, эсминцев с управляемыми ракетами и крейсеров находятся более 12 тыс. членов экипажа. Кроме того, как отмечает журнал, США перебрасывают в регион 2 тыс. американских морпехов, и еще 2 тыс. их сослуживцев пока находятся в США, но готовы к возможному размещению на Ближнем Востоке.

Пока неясно, добавляет издание, имеют ли право американские подразделения вступать в бой с группировками региона, если на их силы не совершат прямое нападение.