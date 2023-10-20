Страны Персидского залива и АСЕАН выступили за прочный мир на Ближнем Востоке

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что разрешить разногласия можно только мирными средствами

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осуждают применение силы и призывают урегулировать палестино-израильский конфликт исключительно мирными средствами. Об этом заявил 20 октября премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая на первом саммите ССАГПЗ - АСЕАН в Эр-Рияде.

"Мы решительно выступаем против любого применения силы и призываем соответствующие стороны немедленно прекратить акты насилия против гражданского населения, гуманитарных объектов и основной инфраструктуры. Мы считаем, что разрешить разногласия можно только мирными средствами, достигнув путем переговоров решения о создании двух государств на основе международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Это единственный путь к установлению прочного, устойчивого мира на Ближнем Востоке и во всех странах", - подчеркнул глава вьетнамского правительства.

Он также отметил, что будучи успешными региональными организациями, АСЕАН и ССАГПЗ должны поддерживать друг друга, чтобы продвигать свою центральную роль и вносить практический вклад в мир, стабильность и развитие двух регионов и всего мира.

По словам Фам Минь Чиня, АСЕАН и Вьетнам желают расширять сотрудничество с странами Персидского залива в целях обеспечения общего устойчивого развития. "Обеим сторонам необходимо уделять приоритетное внимание сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровой экономики, экономики замкнутого цикла, экономики совместного использования, устойчивого сельскохозяйственного развития, энергетического перехода", - отметил вьетнамский премьер.