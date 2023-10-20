На Украине сообщили, что треть направленной с начала года гумпомощи не дошла до частей

Согласно заявлению Государственной таможенной службы страны, для прекращения выявленных нарушений и привлечения причастных к ответственности таможенники направили 387 сообщений о противоправном деянии

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Треть гуманитарной помощи, направленной украинским военнослужащим с начала текущего года, не дошла до воинских частей. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

"В течение девяти месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей, а также установлено более 3 тыс. случаев неподтверждения ее поступления в воинские части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения были выявлены благодаря созданному совместно с Минобороны Украины механизму контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Для прекращения выявленных нарушений и привлечения причастных к административной и уголовной ответственности таможенники направили 387 сообщений о противоправном деянии, было составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

В сентябре правоохранительные органы Украины сообщили, что с февраля 2022 года возбудили 863 уголовных дела, связанных с незаконным использованием и хищением гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований. По информации украинских СМИ, гуманитарная помощь, предназначенная для нужд военных, активно продается на рынках всех городов Украины.