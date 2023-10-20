В ООН заявили о быстро ухудшающейся ситуации с правами человека на Западном берегу Иордана

Официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани отметила, что "насилие со стороны поселенцев также возросло"

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи быстро ухудшающейся ситуацией в области прав и свобод на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Как заявила на брифинге в Женеве официальный представитель этого управления Равина Шамдасани, УВКПЧ получило сообщения об убийстве с 7 октября израильскими силами безопасности 69 палестинцев, а также о росте произвольных арестов.

"Мы крайне встревожены быстро ухудшающейся ситуацией с правами человека на оккупированном Западном берегу и ростом незаконного применения летальной силы", - сказала Шамдасани. С 7 октября УВКПЧ "получило сообщения о том, что 69 палестинцев, включая 15 детей и 1 женщину, были убиты израильскими силами безопасности". По словам официального представителя, "насилие со стороны поселенцев также возросло". Шесть палестинцев были убиты вооруженными поселенцами, а несколько палестинских общин "были изгнаны со своих земель".

"Возросло также число произвольных арестов палестинцев на оккупированном Западном берегу и израильтян-арабов в Израиле, в том числе палестинских активистов и палестинских рабочих, которые ранее работали в Израиле, поступили сообщения о жестоком обращении и отсутствии какой-либо надлежащей правовой процедуры", - констатировала Шамдасани, добавив, что "это должно прекратиться". Она подчеркнула, что за последние 13 дней многим палестинцам на Западном Берегу "было отказано в свободе передвижения, в том числе им не разрешили добраться до больниц для получения жизненно важной помощи". Официальный представитель УВКПЧ пояснила, что "ограничения свободы передвижения должны быть необходимыми и соразмерными преследуемой законной цели".