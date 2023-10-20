Палестина намерена направить письмо патриарху Кириллу в связи с ударом по церкви в Газе

Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль также назвал удар по греческой церкви "катастрофическим событием" и "сильнейшим наступлением на Газу"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Палестина намерена направить письма патриарху Кириллу и МИД РФ в связи с ударом по греческой церкви Святого Порфирия в секторе Газа, сообщил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы собираемся направить письма российскому патриарху Кириллу, в министерство иностранных дел", - сказал он.

Посол также назвал удар по греческой церкви "катастрофическим событием" и "сильнейшим наступлением на Газу".

Ранее архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви сообщил греческому телеканалу ERT-1, что Израиль ударил ракетой "по офисам и входу в монастырь [Святого Порфирия]". По его словам, в результате ракетного удара все здание рухнуло. Священник отметил, что внутри находилось много христиан, среди них раненые и погибшие. Всего в монастыре и церкви Святого Порфирия было более 400 человек.

Иерусалимская православная патриархия осудила "израильский воздушный удар, в результате которого была поражена территория ее церкви в городе Газа". Патриархия назвала подобные удары военным преступлением. МИД Палестины на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что два человека, в том числе ребенок, погибли после обстрела греческой православной церкви в секторе Газа. По данным ведомства, десятки человек получили ранения различной степени тяжести.