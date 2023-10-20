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Палестино-израильский конфликт

ХАМАС настаивает на необходимости регулярной помощи во все части сектора Газа

В палестинском движении подчеркнули, что 20 грузовиков с гуманитарной помощью, о въезде которых была достигнута договоренность, недостаточно

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС настаивает на том, что гуманитарная помощь в сектор Газа должна поступать через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на постоянной основе и во все части анклава, а не только на юг. Об этом говорится в распространенном заявлении радикалов в Telegram-канале.

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В движении подчеркнули, что 20 грузовиков с гуманитарной помощью, о въезде которых была достигнута договоренность, недостаточно и "сектор Газа нуждается в гораздо большем количестве медикаментов и продовольствия". "Мы подчеркиваем необходимость открытия КПП "Рафах" на постоянной основе для госпитализации раненых для лечение за границей, а также для доставки помощи во все районы сектора Газа, на север и юг", - говорится в заявлении. 

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