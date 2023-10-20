FT: доставка помощи в Газу задерживается из-за разногласий по поводу инспекций

По информации газеты, "долгожданная доставка помощи в Газа была отложена из-за разногласий по поводу того, как гарантировать, чтобы эта помощь не была использована ХАМАС"

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Доставка первой партии гуманитарной помощи населению палестинского сектора Газа задерживается из-за разногласий по поводу режима инспекций. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Представители ООН надеялись ранее начать поставки в сектор в пятницу, однако, по информации издания, "долгожданная доставка помощи в Газа была отложена из-за разногласий по поводу того, как гарантировать, чтобы эта помощь не была использована ХАМАС". По информации газеты, "процесс проверки еще не согласован".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже прибыл на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором Газа. Генсек ООН намерен лично контролировать проезд через наземный переход "Рафах" первых грузовиков, которые доставят гуманитарную помощь жителям палестинского анклава.

В настоящее время у КПП "Рафах" проходят активные приготовления наземного перехода, через который должна быть доставлена гуманитарная помощь для населения палестинского анклава. У самого КПП с египетской стороны выстроилось более 100 грузовиков, готовых пересечь границу с Газой.