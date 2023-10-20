Посол Палестины в РФ не исключил, что КПП "Рафах" может быть открыт 20 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль не исключил, что контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", расположенный на севере Синайского полуострова на границе Египта с палестинским сектором Газа, может быть открыт сегодня.

"Мы обращались к международному сообществу, прося их [гуманитарной] помощи. Проблема в границе с Египтом. Было обещание, что сегодня ворота [КПП "Рафах"] будут открыты. Может быть, начнется, но в любом случае, на это уйдет время", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".