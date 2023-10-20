Сийярто считает, что Восток обогнал Запад в плане финансов и технологий

По мнению главы МИД Венгрии, разрыв с ним погубит ЕС

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Восток уже обогнал Запад в плане финансов и технологий, и разрыв сотрудничества между ними будет губителен для экономики Европы. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на неформальной встрече министров торговли стран Евросоюза в испанском городе Валенсия.

"Вся структура мировой экономики трансформируется, и эта великая трансформация также означает, что автоматическое конкурентное преимущество Запада исчезло. Восточный мир значительно укрепился. По крайней мере с точки зрения финансов и технологий они обогнали западный мир, а с точки зрения человеческих ресурсов они всегда были впереди нас", - заявил глава МИД, выступление которого транслировал венгерский телеканал М1.

Сийярто отметил, что ЕС уже отказался от взаимодействия с Россией, в частности от ее дешевых источников энергии. "К сожалению, есть некоторые западноевропейцы и многие их последователи в не самой западной части Европы, которые стремятся таким же образом прервать экономическое сотрудничество с Китаем. Если это произойдет, то это будет нокаутирующий удар для европейской экономики. Поэтому мы выступаем против любых попыток изолировать китайскую и европейскую экономические системы друг от друга", - сказал министр.

Он напомнил, что взаимная зависимость Запада и Востока в экономическом плане сейчас стала гораздо сильнее. "Нравится нам это или нет, но это факт. Любой, кто отрицает это, может нанести очень серьезный ущерб европейской экономике", - предупредил Сийярто.