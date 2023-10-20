Канцлер ФРГ убежден, что граждане добьются снижения рейтинга АдГ

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает запрет партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Свою точку зрения он высказал в интервью журналу Der Spiegel.

"Хорошо, что ведомства по охране конституции выполняют свои обязанности. Но я не сторонник запрета АдГ", - сказал Шольц. "Я убежден, что граждане добьются того, чтобы рейтинг этой партии снова снизился", - добавил он. При этом глава правительства ФРГ утверждал, что "таким правым взглядам не должно быть места в нашей демократии". "Никакого сотрудничества с такими партиями!" - резюмировал Шольц.

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям.

В ФРГ партию считают правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях. АдГ, согласно последним опросам общественного мнения, в случае проведения парламентских выборов сейчас могла бы занять второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Ее рейтинг колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца.

АдГ выступает за отмену антироссийских санкций и поиск путей урегулирования конфликта на Украине при привлечении Москвы к переговорному процессу. Она не поддерживает поставки вооружения Киеву. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла принял 9 мая текущего года участие в приеме, который был организован посольством РФ в ФРГ по случаю Дня Победы. В АдГ считают, что долгосрочный мир в Европе возможен лишь при условии участия России в общей архитектуре безопасности.