Глава МО Израиля заявил, что 7 октября запомнится как начало уничтожения ХАМАС

Йоав Галант отметил, что еврейское государство находится в состоянии войны, и ему не оставили выбора

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израиль находится в состоянии войны, так как ему не оставили иного выбора, 7 октября запомнится как день, положивший начало уничтожению радикального палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступил министр обороны Йоав Галант, принимая членов комиссии по иностранным делам и обороне Кнессета (парламент) в Тель-Авиве, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Мы находимся в состоянии войны, нам не оставили выбора. 7 октября запомнится как день, с которого началось уничтожение ХАМАС", - приводит пресс-служба слова Галанта. Как говорится в сообщении, "министр подробно изложил [парламентариям] цели кампании, включая ликвидацию ХАМАС и уничтожение военного и управленческого потенциала организации, а также полное снятие ответственности Израиля за сектор Газа и создание новой реальности в области безопасности в регионе".

"Будет три этапа. Сейчас мы находимся на первом этапе военной кампании, которая в настоящее время включает удары, а позже будет включать маневрирование с целью нейтрализации террористов и уничтожения инфраструктуры ХАМАС", - пояснил министр. По его словам, "второй этап будет промежуточным и потребует операций меньшей интенсивности с целью ликвидации очагов сопротивления в оставшихся горячих точках терроризма" в Газе.

"Третий этап будет состоять в снятии с Израиля ответственности за жизнь в секторе Газа и создании новой реальности в области безопасности для граждан Израиля", - резюмировал Галант.