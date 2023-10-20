ХАМАС назвало доставку помощи лишь югу сектора Газа попыткой выдавить палестинцев в Египет

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС считает, что идея о распределении гуманитарной помощи только в южных районах сектора Газа является попыткой Израиля вытеснить палестинцев в Египет.

"Распределение помощи только в южных районах сектора Газа является мерой, который позволит оккупационным властям продолжать оказывать давление на наших людей, заставляя их перемещаться с севера на юг под разрушительными бомбардировками и нападениями, чтобы вытеснить их в Египет", - говорится в заявлении радикалов, опубликованном в их телеграм-канале.