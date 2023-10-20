В Ливане сообщили о перекрытии проходов к заграждениям на границе с Израилем

По информации телеканала Al Jadeed, израильские войска в настоящее время ведут огонь из танковых орудий по окрестностям населенных пунктов на юге стране

БЕЙРУТ, 20 октября. /ТАСС/. Подразделения ливанской армии разместились в пограничных районах с Израилем для того, чтобы не допустить проведения демонстраций солидарности с палестинским народом. Как сообщил телеканал Al Jadeed, армейские патрули сосредоточены в местах, где линия границы близко подходит к шоссе, идущему из Рас-эн-Накуры.

По данным Al Jadeed, израильские войска ведут сейчас огонь из артиллерийских и танковых орудий по окрестностям населенных пунктов на юге Ливана после вооруженной вылазки в районе еврейского поселения Маргалиот. Пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли на границе с Ливаном группу из трех боевиков, обстрелявших израильскую территорию, по ним нанес удар БПЛА.

19 октября во время израильского обстрела населенных пунктов Хоула и Мейс-эль-Джебель погиб один мирный житель и трое получили ранения.

Ранее сообщалось о планах активистов ливанских и палестинских организаций провести митинги у пограничных заграждений в поддержку населения сектора Газа, которое страдает от блокады и израильских бомбардировок. Армейская пресс-служба отметила 19 октября в своем заявлении, что "приняты меры с тем, чтобы избежать провокаций и сохранить жизни мирных граждан".

В 2022 году израильские пограничники неоднократно открывали предупредительный огонь и применяли слезоточивый газ, чтобы отогнать демонстрантов от линии границы. Были случаи, когда активисты получали ранения при попытке разобрать проволочные заграждения или вывести из строя установленные на столбах камеры видеонаблюдения.